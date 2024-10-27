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Сийярто: Народ Грузии выразил свою волю несмотря на внешнее вмешательство

Сийярто: Народ Грузии выразил свою волю несмотря на внешнее вмешательство

Невзирая на попытки внешнего вмешательства, правящая фракция «Грузинская мечта» одержала победу на парламентских выборах в стране, это отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в своих соцсетях.

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