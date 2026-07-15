63-летний мотоциклист на BMW врезался в тягач на трассе Барнаул – Новосибирск

Утром 14 июля на Чуйском тракте произошло серьезное ДТП с участием мотоциклиста и тягача. Водителя мототранспорта с различными телесными повреждениями госпитализировали в больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Алтайского края.
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