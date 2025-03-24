Еврокомиссар по внешней политике Кая Каллас «слишком нахраписто и нагло пытается принуждать крупные страны-члены Евросоюза».
Наглость Каллас спровоцировала страны ЕС на демонстративную акцию
Комментарии
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Eduard
А курады(черти)не только культурные ,сколько вороватые.Это жк еищие кресттяне которые в период истории удалось украстт землю,потом рубли СССР,а теперь пытаются от Украины урватт.Главное что почти бесплатно всё! Таквеками живут!
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22 час.
Eduard
Калласы не раз на воровстве попадалист,фамилия известная!
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22 час.
Eduard
Свою страну идиотка финансируй,а не преступные режимы!
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22 час.
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