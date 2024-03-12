Мэр Екатеринбурга решил убрать киоски из центра: ради этого собрали звезд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта, ФедералПресс. Мэрия Екатеринбурга презентовала новый план борьбы с незаконными киосками на заседании совета неравнодушных граждан, куда входят известные общественники и журналисты.
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