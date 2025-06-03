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Первак о замене «Химок» в РПЛ: «Речь о том, чтобы сохранить «Пари НН». Нужно развивать футбол вокруг стадионов к ЧМ-2018. Это принцип «индустриализации»

Ранее «Химки», занявшие 12-е место в Мир РПЛ, не получил лицензию РФС-1 для участия в следующем сезоне Премьер-лиги.

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