В Гагаузии Cтояногло побеждает Санду на выборах

Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, выходец из региона Гагаузия и кандидат, представляющий оппозиционную Партию социалистов, сумел выйти в лидеры во втором туре президентских выборов.
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