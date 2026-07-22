PNAS: способность распознавать фигуры заложена эволюцией

Международная команда исследователей выяснила, что макаки-резусы справляются с задачами на распознавание геометрических фигур примерно на том же уровне, что и дети четырех-пяти лет без математической подготовки.
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