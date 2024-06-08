Турция нанесла удар в спину Евросоюзу и НАТО

Владимир Петросов

Ключевая фраза из текста: "В 2022 году, после начала СВО, Турция взяла паузу, чтобы посмотреть, что останется от России и какой стул окажется мягче". Это турецкая проститутская сущность. С Турцией надо быть пожёстче и всё время указывать ей на её место рядом с РОССИЕЙ. Мы все прекрасно помним их "номера" выкинутые относительно НАС и с самолётом и с послом.