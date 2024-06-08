Театр абсурда
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Театр абсурда

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Турция нанесла удар в спину Евросоюзу и НАТО

Турция нанесла удар в спину Евросоюзу и НАТО

  По способности виртуозно балансировать между многочисленными стульями турецкое руководство уже давно переплюнуло Остапа Бендера, периодически повергая в смятение и шок видавшее виды международное экспертное сообщество.

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Комментарии
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Владимир Петросов
Ключевая фраза из текста: &quot;В 2022 году, после начала СВО, Турция взяла паузу, чтобы посмотреть, что останется от России и какой стул окажется мягче&quot;. Это турецкая проститутская сущность. С Турцией надо быть пожёстче и всё время указывать ей на её место рядом с РОССИЕЙ. Мы все прекрасно помним их &quot;номера&quot; выкинутые относительно НАС и с самолётом и с послом.
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16 час.
Денис Ватутин
Был я как-то в Туапсе: сижу на пляжу - любуюсь морским пейзажем и вдруг понимаю, что горизонт на море какой-то необычный - не ровный. Неужто плоскоземельщики чего отчудили? Пригляделся: а это такие длинные плоские корабли - танкеры называются. А мне местные и говорят - тут стоят очереди турецких нефтевозов, как у нас в хорошие годы в мавзолей Ленина! Мы туркам, оказывается устроили нефтяной хаб! Продаём сырую, получаем дружбу - вот-так вот)
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16 час.

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