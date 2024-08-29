ВЦИОМ: исследования показывают высокую предсказуемость результатов выборов в регионах

МОСКВА, 29 августа, ФедералПресс. На круглом столе, организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов представил результаты недавних исследований, проведенных в нескольких российских регионах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии