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Стефен Карри исполнил великолепный лэй-ап и забросил трехочковый с фолом

Стефен Карри исполнил великолепный лэй-ап и забросил трехочковый с фолом

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в концовке матча открытия сезона против «Лейкерс» (123:109) провел серию шикарных атак.

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