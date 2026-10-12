Подросток на коляске не может ездить в школу из-за недоступных автобусов Новосибирска

Фотий родился без ног и в трехлетнем возрасте попал в большую семью Малыгиных, где воспитываются 27 приемных и восемь родных детей В поселке Ложок под Новосибирском семья 14-летнего Фотия Малыгина уже около двух лет добивается доступного общественного транспорта.