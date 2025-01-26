«Ъ»: Экономика России остывает в ожиданиях

Согласно результатам опроса, проведенного с 1 по 20 января 2025 года среди 14,8 тысячи нефинансовых предприятий, Банк России отмечает медленное замедление деловой активности по состоянию на конец 2024 года.
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