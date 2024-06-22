🍭Сегодня в Арамиле, проходит гастрофестиваль «Вкус лета». Мероприятие в Парке Сказов объединило любителей вкусной еды и семейного отдыха.
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🍭Сегодня в Арамиле, проходит гастрофестиваль «Вкус лета». Мероприятие в Парке Сказов объединило любителей вкусной еды и семейного отдыха.
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