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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Из Суджи делают вторую Бучу. Киев поймали за руку

Из Суджи делают вторую Бучу. Киев поймали за руку

Царьград Chad Menegay/Keystone Press Agency/Globallookpress Украинские власти пытаются сделать из Суджи - вторую Бучу.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
Пора Украину признать террористическим государством, со всеми вытекающими...
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14 час.
ninikooo Митусова
Уничтожать тварей до последнего, чтобы не рождались впоследствие такие же уроды…
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14 час.
Вячеслав Rfvtytd
В плен этих мразей не брать ,уничтожать на месте,а если взяли в плен то трибунал и ни какого пожизненного,кормить еще эту сволочь,за счет государства и ни какого расстрела ,а вот вешать их нужно прилюдно ,пусть сдохнут  позорной смертью.
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8 час.
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