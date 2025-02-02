Царьград Chad Menegay/Keystone Press Agency/Globallookpress Украинские власти пытаются сделать из Суджи - вторую Бучу.
Из Суджи делают вторую Бучу. Киев поймали за руку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Алексеев
Пора Украину признать террористическим государством, со всеми вытекающими...
Ответить
14 час.
ninikooo Митусова
Уничтожать тварей до последнего, чтобы не рождались впоследствие такие же уроды…
Ответить
14 час.
Вячеслав Rfvtytd
В плен этих мразей не брать ,уничтожать на месте,а если взяли в плен то трибунал и ни какого пожизненного,кормить еще эту сволочь,за счет государства и ни какого расстрела ,а вот вешать их нужно прилюдно ,пусть сдохнут позорной смертью.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии