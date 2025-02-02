Из Суджи делают вторую Бучу. Киев поймали за руку

Вячеслав Rfvtytd

В плен этих мразей не брать ,уничтожать на месте,а если взяли в плен то трибунал и ни какого пожизненного,кормить еще эту сволочь,за счет государства и ни какого расстрела ,а вот вешать их нужно прилюдно ,пусть сдохнут позорной смертью.