Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует посетить Россию и встретиться с российским лидером Владимиром Путиным после того, как проведет консультации в Осло с Владимиром Зеленским и представителями Евросоюза.
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