Глушенков, Волков, Горшков и Латышонок определились с игровыми номерами в «Зените»

Стало известно, под какими номерами будут играть за «Зенит» четыре недавно купленных новичка. Полузащитник Максим Глушенков выбрал 67-й номер, вратарь Евгений Латышонок – 1-й, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков – 82-й и 4-й соответственно.