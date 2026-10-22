Софья Свечникова сообщила о новом способе обмана русских водителей. Мошенники рассылают поддельные уведомления об эвакуации авто, используя предлог цифровых предупреждений через «Госуслуги».
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