Глава Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал аномальное потепление в Новосибирскй области

В двух десятках регионов России середина рабочей недели будет заметно теплее нормы.Погода в середине грядущей рабочей недели, 17 и 18 октября, в Новосибирской, Омской и Томской областях будет на 7-8 градусов теплее нормы.
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