Водитель из Дагестана получил штраф за ковыряние в носу за рулем

Водитель из Дагестана получил штраф за то, что во время управления автомобилем поднес руку к носу. Камера видеонаблюдения посчитали, что он разговаривал по телефону во время управления автомобилем, однако, по словам мужчины, он ковырялся в носу.
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