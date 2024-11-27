Поздравляем нашего сыночка, Губарева Александра Олеговича, с принятием присяги! Лёгкой тебе службы, любимый сыночек!!! Родители.
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Поздравляем нашего сыночка, Губарева Александра Олеговича, с принятием присяги! Лёгкой тебе службы, любимый сыночек!!! Родители.