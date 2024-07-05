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Россия готова начать наступление на Сумском направлении – Мосийчук

Россия готова начать наступление на Сумском направлении – Мосийчук

Российская армия готова в ближайшие дни начать наступление на Сумском направлении. Об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик запрещенного в России неонацистского «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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