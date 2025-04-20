Селам в Южной Осетии выделили по 1 млн рублей к 80-летию Победы

К 80-летию Победы Путин выделил селам в Южной Осетии по одному миллиону рублей Президент России Владимир Путин выделил из своего резервного фонда по одному миллиону рублей каждому селу и каждой школе Республики Южная Осетия к 80-летию Победы в Великой Ответственной войне.