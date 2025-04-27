Ликсутов: московские производители часов вышли на новый уровень

В Москве активно развивается производство часов для различных отраслей. Столичные компании предлагают широкий ассортимент продукции — от часовых станций и наручных часов до светодиодных электронных табло и систем единого времени.
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