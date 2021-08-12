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Ко Дню ВВС России на Камчатке выпущен новый фотоальбом

Ко Дню ВВС России на Камчатке выпущен новый фотоальбом

На Камчатке специально ко Дню Военно-воздушных сил (ВВС) России выпущен новый фотоальбом, который посвящён освоению лётчиками-истребителями Морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) воздушного пространства Крайнего Севера и Арктики.

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