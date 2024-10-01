Россия и Венесуэла планируют заключить стратегический альянс

Кабмины России и Венесуэлы планируют заключить на заседании межправительственной комиссии стратегический альянс на ближайшее десятилетие, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента южноамериканской страны Николаса Мадуро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии