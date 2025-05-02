Маск: госслужащие США тратили бюджетные деньги на аренду стадионов для вечеринок

Глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск в эфире телеканала Fox News заявил, что государственные служащие Соединённых Штатов тратили бюджетные средства для аренды роскошных отелей и стадионов, чтобы устраивать там вечеринки.
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