RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 515 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    Маловато будет. Немцев не жалко.Восемь человек по...
  • Eduard
    40% идиотов!ZDF: выдвижение М...
  • Eduard
    Тоесть шпионить за нашими лицами? Всёчто н придумают на Западе шпионит за нами!Verge: Microsoft ...

Маск: госслужащие США тратили бюджетные деньги на аренду стадионов для вечеринок

Маск: госслужащие США тратили бюджетные деньги на аренду стадионов для вечеринок

Глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск в эфире телеканала Fox News заявил, что государственные служащие Соединённых Штатов тратили бюджетные средства для аренды роскошных отелей и стадионов, чтобы устраивать там вечеринки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх