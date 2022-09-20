"Заставили всё сразу": дорожная "новинка" во Владивостоке вызвала "ажиотаж" в Сети

Совсем недавно во Владивостоке появилась новая дорожная разметка. Синие прерывистые линии, означающую зону платной парковки, нанесли в районе Чуркина, где ранее остановку и стоянку запретили из-за того, что припаркованный транспорт мешал движению.
Совсем недавно во Владивостоке появилась новая дорожная разметка. Синие прерывистые линии, означающую зону платной парковки, нанесли в районе Чуркина, где ранее остановку и стоянку запретили из-за того, что припаркованный транспорт мешал движению.
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