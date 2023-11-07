Никита Кологривый расстался с женой и редко видится с дочерью

Никита Кологривый расстался с женой и редко видится с дочерьюНикита Кологривый и Александрина ПитиримоваАктер Никита Кологривый признался в интервью Hello!, что не живет со своей супругой Александриной Питиримовой, отметив при этом, что пара пока не планирует разводиться.