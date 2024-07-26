Знатный пожарный-педагог вымогал деньги у матери подростка, попавшегося с наркотиками

Как стало известно СМИ, скандал разгорелся в колледже в подмосковном Солнечногорске. В 2022 году один из педагогов, преподаватель пожарной безопасности, узнал, что его ученика-подростка задержали в Твери за незаконное хранение наркотиков.
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