Благородная, но опасная профессия: Международный день пожарных 4 мая 2024 года Алексей Никольский4 мая отмечается Международный день пожарных, когда вспоминают мужественных и благородных людей, сражающихся с опасным огнем и спасающих тех, кто оказывается в ловушке пламени.
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