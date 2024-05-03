Благородная, но опасная профессия: Международный день пожарных 4 мая 2024 года Алексей Никольский4 мая отмечается Международный день пожарных, когда вспоминают мужественных и благородных людей, сражающихся с опасным огнем и спасающих тех, кто оказывается в ловушке пламени.