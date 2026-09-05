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Губернатор Вячеслав Федорищев присоединился к тренировке отряда «БАРС – Крылья»

Губернатор Вячеслав Федорищев присоединился к тренировке отряда «БАРС – Крылья»

САМАРА, 5 сентября, ФедералПресс. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев проинспектировал подготовку мобильных огневых групп отряда «БАРС – Крылья» и вручил бойцам государственные награды.

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