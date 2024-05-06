Казахстан обманул, а Путин смеётся: Реакция лидера России вызвала удивление в Китае

В Китае удивлены происходящим между двумя союзниками: Россией и Казахстаном.В Китае внимательно следят за ситуацией в мире и новость о том, что Казахстан продал американцам через оффшорные компании списанные истребители взволновала журналистов.
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