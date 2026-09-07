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Йогурт и помидоры названы защитой от повреждения ДНК из-за загрязненного воздуха

Йогурт и помидоры названы защитой от повреждения ДНК из-за загрязненного воздуха

Исследователи представили данные о том, что ряд продуктов средиземноморской диеты может снижать повреждение ДНК, вызванное мельчайшими частицами загрязненного воздуха.

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