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Россиянам посоветовали запивать водой большинство лекарств

Россиянам посоветовали запивать водой большинство лекарств

Кофе, чай, молоко и фруктовые соки могут изменить всасывание лекарств и снизить их эффективность. Доцент кафедры биохимии Института биомедицины Пироговского университета Рами Ахмад Масамрех посоветовал запивать большинство таблеток обычной водой, сообщает NEWS.

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