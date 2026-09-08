Россиянам посоветовали запивать водой большинство лекарств

Кофе, чай, молоко и фруктовые соки могут изменить всасывание лекарств и снизить их эффективность. Доцент кафедры биохимии Института биомедицины Пироговского университета Рами Ахмад Масамрех посоветовал запивать большинство таблеток обычной водой, сообщает NEWS.
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