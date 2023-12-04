Родившуюся в Набережных Челнах кроху назвали Россия-Святосия-Святороссия

Малышку, которую назвали Россия-Святосия-Святороссия, родилась в многодетной семье. Такое имя самой младшенькой дали из-за любви к стране, но это совсем «не политический момент», рассказал глава семейства Владимир Сухов.
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