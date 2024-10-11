Ставка стейкинга TRX в криптокошельке Cryptomus превышает сетевую в пять раз

В кошельке для криптовалют Cryptomus можно разместить “заморозить” TRX под 20% годовых. Согласно данным агрегатора стейкинга Staking Rewards, на данный момент сеть платит 4,48% за участие в валидации транзакций или делегирование криптовалюты валидаторам (DPoS).