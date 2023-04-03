Сколько IT-ФОПов в Украине

На 24 февраля 2023 года в Украине насчитывалось 271 699 ФЛП, работающих в сфере ИТ. Эта информация из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которую DOU предоставил аналитический сервис YouControl.
На 24 февраля 2023 года в Украине насчитывалось 271 699 ФЛП, работающих в сфере ИТ. Эта информация из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которую DOU предоставил аналитический сервис YouControl.
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