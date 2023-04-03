Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    Вижу, как хорошо жить тем,кто плавает по поверхности.На инвестициях в ...
  • Ингерман Ланская
    даааа, хреново жить наблюдателямНа инвестициях в ...
  • Иван Наблюдатель
    Зато у вас мозгов хватило не понять мой гнев. В анонсе есть ссылка на эту страницу. Прихожу. А мне предлагают перейти...На инвестициях в ...

Сколько IT-ФОПов в Украине

Сколько IT-ФОПов в Украине

На 24 февраля 2023 года в Украине насчитывалось 271 699 ФЛП, работающих в сфере ИТ. Эта информация из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которую DOU предоставил аналитический сервис YouControl.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх