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Консорциум во главе со State Bank of India предоставит Vodafone Idea кредитный пакет на 3,5 млрд долларов

Консорциум во главе со State Bank of India предоставит Vodafone Idea кредитный пакет на 3,5 млрд долларов

Консорциум ведущих индийских государственных финансовых институтов под руководством крупнейшего банка страны State Bank of India (SBI) достиг принципиального согласия о выделении долгового финансирования в размере 3,5 миллиарда долларов США для телекоммуникационного оператора Vodafone Idea.

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