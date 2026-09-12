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Регионы России

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Число жертв пожара на пароме на Филиппинах увеличилось до 76

Число жертв пожара на пароме на Филиппинах увеличилось до 76

Число погибших в результате пожара на пассажирском пароме MV June Aster у берегов провинции Палаван на Филиппинах выросло до 76 человек, сообщили официальные представители береговой охраны страны.

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