Русские ещё не пришли, а болгарская армия уже разбежалась. Умные братушки

Natalija Osminina

Почему чушь? Мой муж работает с болгарами- слышит, что молодежь ему втирает, какая отсталая Россия, ни Айфоны не придумала, ни "Харлей Дэвидсон")) . Из взрослых болгар примерно 50% за Россию. Часть нейтральна. Было бы иначе в апреле в Болгарии не победил бы прозападный кандидат. Статья на МТ за март https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43347339172/U-bratushek-bolgarushek-dupu-peche?utm_referrer=mirtesen.ru "Уже и разговоры пошли от братушек, – мол хорошо жили, оказывается, при османах. Так что турецкие туристы их спасут, ахахахаха. Турецкие туристы – это оксюморон кокойты. Но болгары стараются переплюнуть хохлов – русских не пригласили на годовщину освобождения от турок. А турок пригласили. И это не шутка. Один товарисч мне доложил, что турков в болгарском парламенте уже чуть ли не 40% сидит."