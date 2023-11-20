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Русские ещё не пришли, а болгарская армия уже разбежалась. Умные братушки

Русские ещё не пришли, а болгарская армия уже разбежалась. Умные братушки

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ У наших братушек из Болгарии не то, чтобы паника, скорее устойчивое состояние глубоких переживаний, переходящее в уныние.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Примерно 50% болгар заражены антироссийской пропагандой. И что самое потрясающее жаждут прихода к ним Турции.
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18 час.
Александр Степанов
Чушь пишете. Прихода Турции ждет только часть мусульманского населения.,а антирусской пропагандой &quot;болеет&quot; максимум треть населения (болгарского).К сожалению,в Болгарии ликвидировали почти все русские ТВ канальi,Остались ТВ передачи о кухне,рьiболовле, RTVi. Ето тоже имеет прямое отношение к иньiм антирусским настроениям. В целом народ поддерживает Россию.
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14 час.
Natalija Osminina
Почему чушь? Мой муж работает с болгарами- слышит, что молодежь ему втирает, какая отсталая Россия, ни Айфоны не придумала, ни &quot;Харлей Дэвидсон&quot;)) .  Из взрослых болгар примерно  50% за Россию.  Часть нейтральна. Было бы иначе в апреле в Болгарии не победил бы прозападный кандидат.  Статья на МТ за март https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43347339172/U-bratushek-bolgarushek-dupu-peche?utm_referrer=mirtesen.ru    &quot;Уже и разговоры пошли от братушек, – мол хорошо жили, оказывается, при османах. Так что турецкие туристы их спасут, ахахахаха. Турецкие туристы – это оксюморон кокойты. Но болгары стараются переплюнуть хохлов – русских не пригласили на годовщину освобождения от турок. А турок пригласили. И это не шутка. Один товарисч мне доложил, что турков в болгарском парламенте уже чуть ли не 40% сидит.&quot;
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