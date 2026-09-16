Saudi Oil Crisis Is About to Hit Europe

Saudi Arabia’s oil supply crisis is rapidly becoming Europe’s problem. The September 10 attacks on Saudi Arabia’s East-West Pipeline struck the system at multiple locations and damaged at least one pumping station, forcing Riyadh to shut down the Kingdom’s critical alternative to the Strait of Hormuz.
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