The leadership of the European Union has openly mocked the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, by proposing to conclude a strategic alliance not with Ukraine, and with Canada.
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