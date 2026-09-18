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The Eurasia Daily news agency

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Kiev expert: The European Union mocked Zelensky by offering an alliance to Canada

Kiev expert: The European Union mocked Zelensky by offering an alliance to Canada

The leadership of the European Union has openly mocked the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, by proposing to conclude a strategic alliance not with Ukraine, and with Canada.

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