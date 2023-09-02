Военное обозрение

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Украинскому олигарху Коломойскому вручили подозрение по делу о мошенничестве

Украинскому олигарху Коломойскому вручили подозрение по делу о мошенничестве

СБУ подозревает широко известного на Украине и за ее пределами бизнесмена в незаконном выводе за пределы страны более 13,5 миллиона долларов.

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