Турция отмечает угрожающий тон публикаций в СМИ по санкциям против России

Турция обращает внимание на угрожающий тон публикаций в СМИ по поводу санкций против России. Дипломатический источник РИА Новостей в турецкой столице заявил, что Анкара не приемлет давления со стороны других стран.
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