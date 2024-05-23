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Израиль обнародовал видео с изувеченными заложницами ХАМАС

Израиль обнародовал видео с изувеченными заложницами ХАМАС

Израильская организация «Форум семей заложников» опубликовала трехминутное видео с кадрами, на которых боевики палестинского движения ХАМАС увозят в Газу изувеченных израильских девушек с военной базы в поселке Нахаль Оз, передает РИА Новости.

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