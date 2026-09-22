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Минпросвещения запустило проект «Орлята-дошколята» в детских садах

Минпросвещения запустило проект «Орлята-дошколята» в детских садах

Более 18 тысяч детских садов по всей России присоединились к проекту «Орлята-дошколята», который должен связать систему воспитательной работы в дошкольных организациях со школьной программой.

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