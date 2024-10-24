В Россию едут три новых кроссовера Omoda и Jaecoo: когда их ждать

Портал «Китайские автомобили» со ссылкой на представительство Omoda и Jaecoo сообщает, что в ноябре-декабре состоится запуск обновленного C5, а в первой половине 2025-го на рынок выйдут еще два кроссовера с традиционными двигателями внутреннего сгорания — Jaecoo J5 и Omoda C7.
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