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Чемпионат Южной Кореи. Ким Чхэ Ен и Чха Чжун Хван одержали победы, Чжи А Син и Мин Гю Со – 2-е

Чемпионат Южной Кореи Ыйджонбу Женщины Итоговое положение  1. Ким Чхэ Ен – 216,09 2. Чжи А Син – 214,15 3.

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