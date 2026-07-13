«Ключом» по инфляции". Центробанк прописал экономике горькое лекарство - Юрий Алексеев

Фото Комсомольской правдыДевятый раз подряд Центробанк снижает ключевую ставку. Но в этот раз очередной шаг регулятора разочаровал рынок и аналитиков, надеявшихся, что существенное замедление экономики, крепкий рубль и снижение инфляционных ожиданий побудят совет директоров Банка России действовать более решительно.
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