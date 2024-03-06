Мошенники добрались до «кружочков» в Telegram

Россиян предупредили о новом мошенничестве в Telegram, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА Новости. Чтобы обманом выманить деньги у потенциальных жертв, аферисты подделывают видеосообщения, так называемые «кружочки».
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